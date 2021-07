Repli initial de 0.2% 15/07/2021 | 08:05 Jordan Dufee 15/07/2021 | 08:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6480 PTS/ 6580 PTS

L’indice français s’est figé hier, dans des volumes d’échanges faibles en raison de la fête nationale, pour terminer sur une variation nulle à 6558 points. La prudence était de mise avant l’audition de Powell devant les parlementaires, qui a une nouvelle fois rappelé que le pic d’inflation est temporaire et qu’en conséquence, la Réserve Fédérale n’est pas pressée à l’idée de réduire son soutien monétaire. Revenons à la séance du jour, qui sera riche en indicateurs économiques américains. Au programme, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l’indice Phily Fed ainsi que l’Empire Manufacturing Index, qui précéderont la production industrielle à 15h15. Par ailleurs, les résultats d’entreprises se poursuivent puisque des poids lourds comme UnitedHealth et Morgan Stanley entrent en lice aujourd’hui. En Europe, Just Eat et Aéroports de Paris se prêteront à l'exercice. Vers 08h00, les indicateurs de préouverture sont baissiers, le CAC40 est attendu en baisse de 0.2%. En données horaires, la configuration est devenue un peu plus neutre, les prix évoluant au sein d’une bande étroite de 100 points entre 6480 et 6580 points. La balle est au centre – les acheteurs devront franchir la borne haute pour reprendre la main et retrouver une tendance positive tandis que les vendeurs pourraient l’emporter en cas de cassure de la borne basse, avec les 6350 points en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.