Repli initial de 0.2% à Paris 09/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6449 PTS

Après avoir rallié hier la zone de résistance majeure des 6560 points, dans le sillage de Wall Street, de l'automobile, des pétrolières, du luxe, le CAC40 a subi quelques prises de bénéfices, pour finalement clôturer en hausse de 0.8% à 6524 points.



Sur le front des valeurs, Stellantis a engrangé 3.13%, Publicis 2.4%, Veolia 2%, Total 1.9% alors que BNP Paribas et Sanofi fermaient la marche, avec des replis respectifs de 0.69% et 0.68%.



Dans une logique de prudence, en attendant les données sur l'inflation américaine mercredi et jeudi, les indices américains ont une nouvelle fois terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.09% à 32832 points tandis que le S&P500 a reculé de 0.12% à 4140 points et le Nasdaq100 de 0.37%.



L'indice parisien devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.2% aujourd'hui, en attendant les premières données sur l'inflation américaine demain.

Graphiquement, le CAC40 consolide à proximité de ses points hauts. Seul l'enfoncement des 6500 points militerait pour des dégagements plus marqués avec les 6449 points comme premier objectif.

