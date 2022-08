Repli initial de 0.2% à Paris 24/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a terminé en baisse de 0.26% à 6362 points, pénalisé par de mauvaises statistiques sur l'activité de part et d'autre de l'Atlantique.

En zone euro, les indices PMI manufacturier et services sont ressortis à respectivement 49.7 et 50.2 (contre 49.8 et 51.2 précédemment). Ces mêmes indices se dégradent plus sensiblement aux Etats-Unis, à l'image de l'indice PMI services qui tombe à 44.1 (47.3 le mois dernier). L'indice PMI manufacturier recule quant à lui à 51.3 (52.2 précédemment).

Les ventes de logements neufs ont également déçu (511K contre 585K le mois dernier).



Côté valeurs, Total a gagné 3.24% dans le sillage des cours pétroliers, ArcelorMittal s'est adjugée 3.02%, Stellantis 1.27% et Vivendi 0.67%. Parmi les plus fortes baisses, Dassault Systèmes cède encore 2.41%, L'Oréal 2.16%, Eurofins 2.07% et Pernod Ricard 1.96%.



Après avoir connu la veille leur pire séance en deux mois sur fond d'inquiétudes concernant l'ampleur de la remontée des taux en septembre, les indices américains ont de nouveau terminé en territoire négatif. Le Dow Jones a perdu 0.47% à 32909 points, le S&P500 a cédé 0.22% à 4128 points et le Nasdaq100 0.07%.



La prudence devrait donc rester de mise aujourd'hui en Europe, en attendant le PIB américain jeudi et l'intervention de Jerome Powell vendredi à l'occasion du symposium de Jackson Hole. Le CAC40 devrait, en effet, ouvrir en baisse de 0.2% ce matin. En données horaires, la dynamique demeure clairement négative. On suivra désormais de près la sortie des 6330/6400 points pour agir. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 6300/6250 points.

