Portée par les espoirs de la fin du cycle de resserrement monétaire de la BCE et des données économiques encourageantes en Chine, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.96% à 7378 points vendredi dernier. Le Luxe a logiquement tiré l'indice vers le haut, à l'image de LVMH (+2.5%), L'Oréal (+1.99%) et Kering (+1.76%), toutes trois sur le podium des hausses. Stellantis a gagné 1.7%, Legrand 1.63% et Michelin 1.58% tandis qu'Unibail a cédé 4.59%, STM 0.97%, Carrefour 0.96% et Téléperformance 0.83%.



En attendant la décision de la Fed mercredi, les indices américains ont cédé du terrain, alourdis par le compartiment des technologiques. Le Dow Jones a perdu 0.83% à 34618 points, le S&P500 a reculé de 1.22% à 4450 points et le Nasdaq100 de 1.75%.



Le CAC40 devrait ainsi s'inscrire en baisse de 0.3% ce matin d'autant que l'actualité macroéconomique sera peu fournie.

Graphiquement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 7320 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le gap ouvert vendredi pourrait néanmoins être rapidement comblé et la réaction de l'indice dans la zone des 7320 points sera ainsi déterminante.