Au terme d'une semaine mouvementée, la bourse de Paris a terminé en repli de 0.4% à 7184 points vendredi dernier, toujours préoccupée par la hausse des rendements obligataires et la perspective du maintien de la politique monétaire restrictive de la Fed. Cette dernière avait indiqué qu'un nouveau resserrement monétaire était envisagé d'ici la fin de l'année et que les taux resteraient à des niveaux élevés plus longtemps que prévu.

L'indice parisien a ainsi enregistré une perte hebdomadaire de 2.63%.



Au niveau des valeurs, Kering a gagné 1.51%, Hermès 1.49%, Dassault Systèmes 1.45% et Stellantis 0.71% tandis que Veolia a cédé 2.36%, Michelin 2.19%, Unibail 2.17%, Renault 2.11%et Carrefour 2.06%.



Les indices américains ont quant à eux rendu la quasi intégralité de leurs gains en fin de journée, affectés également par le recul de l'indice Flash PMI services (50.2 contre 50.5 précédemment). Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.31% à 33963 points, le S&P500 a perdu 0.23% à 4320 points alors que le Nasdaq100 a grappillé 0.05%.

Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi débuter la semaine en baisse de 0.3%.

En données horaires, la dynamique reste baissière sous les 7208 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper l'amorce d'une reprise technique avec les 7270 points comme premier objectif. Sous les 7133 points, les cibles baissières restent pour le moment inchangées à 7092/7052 points.