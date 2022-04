Repli initial de 0.4% 19/04/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 19/04/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

L'indice parisien avait terminé en gain de 0.72% à 6589 points jeudi dernier, saluant la décision de la BCE d'attendre la fin de son programme de rachats d'actifs avant de remonter ses taux.



Hier, les indices américains ont terminé en ordre dispersé, dans une logique de prudence, avec la hausse des cours pétroliers et dans l'attente des prochaines publications de sociétés. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.11% à 34412 points, le S&P500 a perdu 0.02% à 4392 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.13%.



En données horaires, la consolidation se poursuit. Seul le dépassement des 6615 points libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6665 points puis 6700/6745 points.

