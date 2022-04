Repli limité malgré la chute de New York 27/04/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 27/04/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Saluant hier dans les premiers échanges le rebond de Wall Street la veille et la décision surprise de la banque centrale chinoise de réduire d'un point le taux de réserves obligatoires pour les dépôts en devises étrangères, la bourse de Paris est finalement repassée dans le rouge et a terminé à son plus bas du jour, en baisse de 0.54% à 6414 points.

La tendance s'est dégradée au fil de la séance avec les craintes de durcissement agressif de la politique monétaire de la Fed, les rumeurs de reconfinement généralisé à Pékin et l'annonce de l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Bulgarie et à la Pologne. La forte baisse de Wall Street a également incité les opérateurs à de nouveaux dégagements.



Du côté des valeurs, Total a signé la meilleure performance (+1.65%), suivie par Bouygues (+1.5%) et Carrefour (+1.26%). Parmi les plus fortes baisses, Alstom cède 5.9%, Renault 4.3%, Stellantis 3.47% et Dassault Systèmes 3.18%.



Plombés par le compartiment des technologiques, les indices américains ont quant à eux décroché. Le Dow Jones a perdu 2.38% à 33240 points, le S&P500 a cédé 2.81% à 4175 points et le Nasdaq100 3.87%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements à l'ouverture, avec un repli initial de 0.1%.

En données horaires, la configuration se dégrade. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, le prochain objectif baissier serait fixé à 6355 points.

