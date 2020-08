Reprise en douceur Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 19/08/2020 | 11:55

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 5020 PTS

A mi-séance, les actions parisiennes progressent de 0.38% à 4954 points. Le CAC40 se trouve porté par Schneider (+1.4%) ou encore Vinci (+1.1%). Cette avancée indicielle s'inscrit dans le sillage des recours établis à Wall Street sur la journée d’hier. Cet après-midi, les investisseurs pourront se concentrer sur la publication des stocks de pétrole, avant de connaitre les conclusions des minutes de la FED. Graphiquement, en données horaires, les cours oscillent entre la borne basse des 4920 points et la partie supérieure des 5000 points. Le récent gap reste ouvert avec comme borne basse la ligne des 5020 points, niveau qui constitue toujours la résistance à court terme. A l’inverse, il faudrait une rupture des 4920 points en clôture pour dégrader davantage la configuration et viser la cible inférieure située à 4880 points puis, par extension, 4840 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.