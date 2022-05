Retour à l'équilibre à la mi-séance 23/05/2022 | 11:38 Laurent Polsinelli 23/05/2022 | 11:38 Envoyer par e-mail :

Une nouvelle fois lestée par le luxe et les craintes au sujet de la croissance mondiale, la bourse de Paris a réduit ses gains initiaux et s'inscrit désormais en timide hausse de 0.04% à 6288 points aujourd'hui.

Le S&P500 est, quant à lui, attendu en hausse de 0.7% dans les premiers échanges.



Du côté des valeurs, Thalès gagne 2.6%, ArcelorMittal 2.4% et Total 1.9% tandis que Vinci perd 3%, Publicis 1.7%, Hermès 1.2%. Aucune statistique n'est au programme en deuxième partie de séance, il faudra attendre demain pour prendre connaissance des indices Flash PMI manufacturier et services en zone euro et aux Etats-Unis.



Techniquement, comme évoqué ce matin, on suivra de près la sortie des 6186/6377 points pour agir.

