Contrairement à la préouverture, la bourse de Paris a connu un nouveau trou d'air en début de séance, avec les craintes persistantes sur le plafond de la dette américaine et l'entrée de l'Allemagne en récession (PIB en baisse de 0.3% au T1, après -0.4% au T4 2022).

Après un plus bas à 7197 points, le CAC40 a réduit ses pertes, revenant à proximité de l’équilibre en attendant Wall Street et la publication du PIB américain à 14h30.

Le S&P500 est quant à lui en hausse de 0.6% en préouverture.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à la même heure, avant les promesses de ventes de logements à 16h.

Du côté des valeurs, Veolia progresse de 1.5%, STM de 1.3% et Airbus de 1.1% tandis que Téléperformance perd 2.2%, Vivendi 1.2% et Carrefour 1.1% avec Kering.



En données horaires, la volatilité perdure. Il faudra attendre la sortie des 7197/7308 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir. Pour le moment, le gap du 30 mars dernier a été comblé et le seuil des 7200 points pourrait servir de prétexte à quelques achats à bon compte.