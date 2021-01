Retour à l'équilibre avant les trimestriels 19/01/2021 | 11:17 Laurent Polsinelli 19/01/2021 | 11:17 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5655 PTS

Objectif de cours : 5560 PTS

Après un début de séance positif, dans le sillage des places asiatiques, le CAC40 a réduit son avance, revenant à l'équilibre avant le retour de Wall Street et quelques publications de poids lourds aux Etats-Unis. L'indice parisien grappille désormais 0.02% à 5618 points tandis que le S&P500, fermé hier, devrait débuter la semaine en hausse de 0.6%.



Les opérateurs attendent à l'heure du déjeuner les chiffres trimestriels de Bank Of America, Goldman Sachs puis Netflix ce soir.

Aucune statistique majeure n'est par ailleurs au programme.



Graphiquement, le CAC40 a testé ce matin la zone des 5655 points, avant de reperdre de la hauteur. Nous maintenons un biais baissier sous ce niveau dans une logique de prudence, avec les 5560 points de nouveau en ligne de mire.

