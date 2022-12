Retour à l'équilibre malgré Wall Street 01/12/2022 | 11:17 Laurent Polsinelli 01/12/2022 | 11:17 Envoyer par e-mail :

Malgré la forte poussée de Wall Street hier, en réaction aux propos de Jerome Powell sur un ralentissement du rythme de remontée des taux, la bourse de Paris a d’ores et déjà rendu ses gains initiaux et évolue désormais à l’équilibre (plus hauts à 6791 points).



Les valeurs technologiques rebondissent, dans le sillage du Nasdaq100 hier (+4.58%) tandis que le luxe et les pétrolières subissent quelques prises de bénéfices.

STM progresse de 3.5%, Dassault Système de 3.2%, Cap Gemini gagne 2.8%, Unibail 2.4%. A l’opposé, Arcelor Mittal perd 1.7% avec LVMH, Total recule de 1.2% et Alstom de 1%.



Sur le plan macroéconomique, l’indice Final PMI manufacturier est ressorti à 47.1 en zone euro (47.3 précédemment) et à 46.5 au Royaume Uni (contre 46.2). Le taux de chômage est par ailleurs en baisse à 6.5% en zone euro (6.6% précédemment).

Outre-Atlantique, l’indice Core PCE, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les dépenses et revenus des ménages seront publiés à 14h30, l’indice Final PMI manufacturier à 15h45, l’ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h.

Le point d’orgue sera demain avec la publication du rapport mensuel sur l’emploi américain.



En données horaires, la tendance demeure haussière au-dessus des 6730 points. Toutefois l’enfoncement de ce niveau suggérerait quelques prises de bénéfices qui pourraient ramener l’indice vers les 6700 points puis 6660 points (moyenne mobile à 100 heures).

