Retour au calme après une ouverture baissière

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5612 PTS

Pour cette séance des quatre sorcières, le CAC40 a ouvert en territoire négatif avant de rapidement accélérer à la hausse pour afficher désormais un gain de 0.11% à 5555 points. Profitant ainsi des nouveaux records de Wall-Street et des espoirs d'une issue positive sur l'interminable dossier post-Brexit, l'indice se maintient ainsi au milieu de son range, alourdi pas les valeurs industrielles.

Saint Gobain décroche de 6.8%, suivie par Unibail (-1.4%) et Safran (-1%), tandis qu'Orange prend la tête du palmarès (+2.6%) avec Vivendi (+2.3%).



Du côté des statistiques, l'indice IFO allemand est ressorti à 92.1 contre 90.2 attendu. Les indicateurs avancés seront publiés aux Etats-Unis à 16h avant les résultats des stress tests des banques américaines à 22h30.

Les indices américains devraient débuter la séance en timide hausse de 0.1%, l'optimisme restant de mise au sujet de l'adoption prochaine du plan de relance.



Techniquement, pas de changement. On surveillera la sortie des 5480/5612 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

