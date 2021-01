Retour au-delà des 5600 points 06/01/2021 | 11:26 Laurent Polsinelli 06/01/2021 | 11:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 06/01/2021 | 11:26

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5530 PTS/ 5656 PTS

Après une incursion au-delà des 5600 points à l’ouverture dans le sillage de Wall-Street, suivie d’un bref passage en territoire négatif, le CAC40 reprendre de la hauteur, s’inscrivant désormais en hausse de 0.74% à 5605 points.

La tendance est soutenue par le compartiment des bancaires ainsi que par les pétrolières, après l’accord de l’OPEP+ sur une légère augmentation de la production. Sur le plan macroéconomique, l’indice Final PMI services a raté le consensus en zone euro (46.4 contre 47.4 attendu). L’indice PPI a, quant à lui, progressé de 0.4% (consensus 0.2%).

Cet après-midi, les opérateurs attendent aux Etats-Unis l’enquête ADP à 14h15, qui devrait faire état de 60K créations d’emplois. A 15h45, sera dévoilé l’indice Final PMI services puis à 16h les commandes industrielles (consensus 0.7%) avant les stocks pétroliers à 16h30. Les minutes du FOMC seront également publiées à 20h.



Outre-Atlantique, le S&P500 est attendu en baisse de 0.3%, la prudence restant de mise avant le résultat des élections sénatoriales. Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique sur le seuil des 5530 points. Le débordement des 5600 points semble de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des récents points hauts.

© Zonebourse.com 2021

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.