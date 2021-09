Retour de l'aversion au risque 21/09/2021 | 07:55 Laurent Polsinelli 21/09/2021 | 07:55 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le mois de septembre a mal commencé pour les places financières, avec les craintes de réduction de soutien monétaire des banques centrales et le ralentissement marqué de la reprise économique chinoise.

Après un nouveau record annuel mi août au-delà des 6900 points, le CAC40 subit ainsi de lourds dégagements, rattrapé par la forte baisse des valeurs du luxe, et plus récemment par les déboires du géant chinois de l'immobilier, Evergrande, menacé de faillite.



Sur un mois, certaines valeurs connaissent des pertes à 2 chiffres, à l'image de Carrefour (-15.3%), Alstom (-12.4%) ou encore Unibail (-11.6%) et ArcelorMittal (-11.2%). Pernod Ricard résiste (+5.8%), tout comme STM (+5.2%) sur la même période.

Les regards devraient rester focalisés dans les jours à venir sur la Chine, mais aussi sur la Fed qui pourrait donner des précisions sur son calendrier.



Techniquement, le CAC40 a amorcé un mouvement de consolidation depuis plusieurs semaines. La dynamique de long terme n'est pour le moment pas dégradée mais l'enfoncement de la zone des 6300 points militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 6150/6070 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.