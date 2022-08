Retour de l'aversion au risque 23/08/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 23/08/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6339 PTS

Déjà lourdement impactée vendredi pour les trois sorcières (-0.97%), la bourse de Paris a subi de lourds dégagements hier, rattrapée par les craintes de récession et d'un nouveau tour de vis musclé de la Réserve Fédérale. En attendant le symposium de Jackson Hole qui débutera jeudi, les opérateurs ont ainsi opté pour de nouvelles prises de bénéfices, le CAC40 ayant terminé en forte baisse de 1.8% à 6378 points.



Du côté des valeurs, peu de titres surnagent. Sanofi gagné 1.62%, Total 0.66%, Thalès 0.08% et Vivendi 0.07%. A l'opposé, Dassault Système a décroché de 4.71%, Renault a perdu 4.42%, Schneider Electric 4.4%, Stellantis 4.02%.



Les indices américains ont également terminé en nette baisse dans un contexte de retour de l'aversion au risque et de flambée du dollar (EUR/USD à 0.992). Le Dow Jones a cédé 1.91% à 33063 points, le S&P500 a perdu 2.14% à 4137 points et le Nasdaq100 2.66%.



En attendant les indices Flash PMI manufacturier et services des deux côtés de l'Atlantique, le CAC40 devrait ouvrir en repli de 0.25% aujourd'hui.

En données horaires, la dynamique reste clairement baissière sous les 6459 points et les 6339 points restent en ligne de mire, borne basse d'un gap laissé ouvert fin juillet.

