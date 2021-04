Retour rapide vers les 6200 points 20/04/2021 | 12:07 Laurent Polsinelli 20/04/2021 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6194 PTS

Alourdi par quelques résultats d'entreprises sanctionnés et par les craintes d'une surchauffe des marchés financiers, le CAC40 creuse ses pertes depuis l'ouverture, affichant désormais un repli de 1.29% à 6215 points.

Le S&P500 devrait quant à lui débuter la séance en baisse de 0.4%.

Sur le front des valeurs, seules L'Oréal et Publicis parviennent tout juste à rester à l'équilibre, tandis qu'Atos perd 6.5%, Unibail 3.5% et STM 2.7%.



Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est au programme. Les prix à l'importation en Allemagne ont progressé de 0.9%.



Techniquement, la configuration se dégrade, l'indice revenant rapidement vers les 6200 points. L'enfoncement de cette zone de cours militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 6160 points puis 6118/6100 points.





