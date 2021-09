Retour sous les 6500 points 20/09/2021 | 08:04 Laurent Polsinelli 20/09/2021 | 08:04 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6500 PTS

Malgré le rebond des valeurs du luxe, le CAC40 a terminé en nette baisse de 0.79% à 6570 points vendredi dernier pour les quatre sorcières, alourdi par le repli de Wall Street et les craintes de durcissement de la politique monétaire de la Fed suite aux récents chiffres de la consommation américaine.

Du côté des valeurs, Alstom a gagné 3.47%, Kering 2.36%, Hermès 1.39% tandis que Veolia décroche de 6.46%, ArcelorMittal perd 4.16% et STM 2.75%.



Aux Etats-Unis, les indices ont également cédé du terrain, à l'image du Nasdaq100 qui a perdu 1.18% à 15333 points. Le S&P500 a perdu 0.91% à 4432 points et le Dow Jones 0.48% à 34584 points.

Au niveau de la macroéconomie, l'indice CPI était ressorti en hausse de 3% en zone euro et l'indice du Michigan a déçu (71 contre 71.9 attendu).



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 1% dans le sillage de Hong Kong qui perd plus de 3%, en raison des déboires du géant Evergrande. Les autres places asiatiques étaient fermées.



En données horaires, la dynamique demeure négative sous les 6610 points. L'indice devrait rallier aujourd'hui la zone de soutien majeure des 6500 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6470 points.

