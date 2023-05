En attendant le verdict de la Fed sur les taux, la bourse de Paris a marqué une pause hier suite à sa forte baisse de mardi.

L'indice CAC40 a clôturé en timide hausse de 0.28% à 7403 points, les opérateurs ayant limité les initiatives avant plusieurs rendez-vous majeurs.



Du côté des valeurs, Hermès a gagné 2.08%, Dassault Systèmes 1.77%, Bouygues 1.46% et Essilor 1.41% tandis que Téléperformance a cédé 3.35%, Carrefour 2.45% et Unibail 2.14%.



Les statistiques du jour étaient meilleures que prévu. Le taux de chômage retombe à 6.5% en zone euro (6.6% précédemment). Outre-Atlantique, l'enquête ADP a fait état de 296K créations d'emplois dans le secteur privé, contre 142K le mois dernier. L'ISM services remonte à 51.9 (51.2 le mois dernier) et les stocks pétroliers ont baissé de 1.3M.



Comme attendu, la Réserve Fédérale a relevé son principal taux d'intérêt de 25 points de base et a ouvert la voie à une possible pause dans le cycle de resserrement monétaire. Jerome Powell a néanmoins indiqué que l'inflation restait trop élevée et que les créations d'emploi progressaient toujours à un rythme robuste. Il a aussi écarté le scénario d'une baisse de taux à court terme.

Ces annonces ont finalement suscité de nouveaux dégagements à Wall Street, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.8% à 33414 points, le S&P500 a perdu 0.7% à 4090 points et le Nasdaq100 0.64%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir sans réelle tendance ce matin (-0.15%), en attendant cette fois-ci la décision de la BCE qui devrait procéder à un relèvement de 25 points de base du loyer de l'argent.

L'indice Caixin PMI manufacturier est ressorti à 49.5, traduisant une nouvelle contraction de l'activité manufacturière chinoise. L'indice Final PMI services sera publié à 10h en zone euro, puis l'indice PPI à 11h.



En données horaires, pas de changement, la dynamique reste baissière sous les 7445 points. On continuera de suivre de près la sortie des 7370/7445 points pour agir.