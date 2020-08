Retour sur les 5000 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4950 PTS

Objectif de cours : 5042 PTS

L’indice parisien démarre la semaine sur les chapeaux de roues et évolue en nette hausse à la mi-séance. La bourse de Paris progresse effectivement d’un peu plus de 2% et revient par conséquent au-dessus des 5000 points. La majorité des composantes du CAC40 évolue en territoire positif, avec de belles progressions pour STMicro (+3.77%), Engie (+3.44%) et Total (+3.23%). Graphiquement, en données horaires, l’impulsion du jour permet aux acheteurs de rallier la zone des 5000 points. Ces derniers reprennent la main à très court terme, en atteste le retournement des différentes moyennes mobiles. L’objectif du jour consiste à combler le gap du 14 août à 5042 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.