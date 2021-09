Retour sur les 6700 points 10/09/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 10/09/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Après un début de séance baissier, le CAC40 a rapidement redressé la barre hier, rassuré par les annonces de la BCE. L'indice parisien a finalement terminé en hausse de 0.23% à 6684 points, contre un plus bas à 6605 points en début de journée.

Comme attendu, la banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangée, réitérant elle aussi que l'inflation restera transitoire.

Christine Lagarde a également annoncé un recalibrage du PEPP, soit une légère réduction de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros par mois. Sur le front des valeurs, Safran a rebondi de 3.13%, LVMH s'est adjugé 1.5%, Saint Gobain 1.41% et Airbus 1.3%. La plus forte baisse revient à Atos (-3.09%), qui va sortir de l'indice CAC40 le 17 septembre, remplacé par Eurofins Scientific. Malgré des inscriptions hebdomadaires au chômage meilleures que prévu (310K contre 345K le mois dernier), les indices américains ont quant à eu reperdu du terrain en fin de journée. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.43% à 34879 points, le S&P500 a cédé 0.46% à 4493 points et le Nasdaq100 0.38%. Ce matin, les contrats Futures pointent vers le haut, laissant présager d'un gain initial de 0.2% pour le CAC40. En données horaires, la tendance se neutralise. Il faudra néanmoins déborder la zone des 6720 points pour poursuivre le mouvement de reprise en direction des 6750/6780 points.

