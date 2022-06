Retour vers les 6500 points à l'ouverture 07/06/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 07/06/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6473 PTS

En l'absence de nombreux opérateurs pour ce lundi de Pentecôte, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.98% à 6548 points hier, après avoir nettement réduit ses gains en fin de séance avec la retombée de Wall Street.

La tendance a notamment été soutenue par l'automobile, les banques ainsi que l'Aéronautique. Renault a gagné 3.34%, Société Générale 2.64%, Airbus 2.45% et Safran 2.42%, tandis qu'Alstom a perdu 0.94% et Saint Gobain 0.78%. Les indices américains ont quant à eux terminé en timide hausse, toujours préoccupés par l'inflation et les craintes de durcissement monétaire. Le Dow Jones a grapillé 0.05% à 32915 points, le S&P500 s'est adjugé 0.31% à 4121 points et le Nasdaq100 0.41%. En attendant la décision de la BCE sur les taux jeudi, après le nouveau pic de l'inflation en zone euro la semaine dernière, le CAC40 devrait repartir à la baisse aujourd'hui et céder 0.6% dans les premiers échanges.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure. L'indice devrait ouvrir en gap baissier sous les 6500 points et combler dans la foulée le gap ouvert hier. La zone des 6473 points devra susciter quelques achats à bon compte sous peine d'une poursuite des dégagement en direction des 6430 points/ 6410 points.

