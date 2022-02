Retour vers les 7000 points à l'ouverture 16/02/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 16/02/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7000 PTS

La bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.86% à 6979 points hier, portées par l'apaisement des tensions géopolitiques alors qu'une partie des troupes russes mobilisées aux frontières de l'Ukraine seraient rentrées à leurs bases.

La grande majorité des valeurs a ainsi regagné du terrain. Renault s'est adjugée 5.45%, Hermès 5.44%, Stellantis 4.15% et LVMH 3.58%. Les opérateurs ont en revanche sanctionné les résultats de Michelin (-3.49%) ainsi que ceux de Cap Gemini (-3.29%).



Malgré la progression de 1% de l'indice PPI aux Etats-Unis (+9.7% en rythme annuel), les indices américains ont eux aussi rebondi avec l'amélioration de la situation en Ukraine. Le Nasdaq100 a bondi de 2.47%, le S&P500 s'est adjugé 1.58% à 4471 points et le Dow Jones a gagné 1.22% à 34988 points.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre son mouvement de rattrapage aujourd'hui, avec un gain initial de 0.2%.

En données horaires, comme évoqué hier, l'indice parisien devrait rallier ce matin la cible des 7000 points. Au-dessus de ce niveau, les prochains objectifs théoriques seraient fixés à 7070 points puis 7100/7170 points.

En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 6924 points.

