Sans entrain après la BCE

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5000 PTS/ 5065 PTS

Alors que la BCE a laissé inchangé sa politique monétaire, restant par ailleurs prête à utiliser tous les instruments à sa disposition, la bourse de Paris a accueilli ces annonces sans enthousiasme, clôturant en baisse de 0.38% à 5023 points.

La banque centrale européenne s'est montrée moins pessimiste sur la récession, tablant sur une baisse de 8% du PIB en zone euro pour 2020. Elle a néanmoins abaissé légèrement ses prévisions pour 2020 et 2021, tablant désormais sur un rebond de +5% et +3.2% pour les 2 années à venir.



Outre-Atlantique, les indices ont basculé dans le rouge en deuxième partie de séance après le rejet par les Démocrates, du plan de relance Républicain. Le Dow Jones a terminé en repli de 1.45% à 27534 points, le S&P500 a perdu 1.76% à 3339 points et le Nasdaq100 2.12%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre alors que les Futures américains reprennent des couleurs.



En données horaires, l'indécision reste forte, l'indice ne parvenant par à déborder les 5065 points. A court terme, le seuil des 5000 points fera une nouvelle fois office de pivot. L'enfoncement de ce niveau ouvrirait la voie aux 4950/4930 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.