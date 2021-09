Sans grande conviction 30/08/2021 | 11:25 Laurent Polsinelli 30/08/2021 | 11:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6644 PTS/ 6717 PTS

A la faveur des nouveaux records de Wall Street vendredi, le CAC40 poursuit son mouvement de rattrapage ce lundi, même si les initiatives apparaissent limitées, avec un gain de seulement 0.14% à 6691 points.

Le repli des valeurs financières vient, en effet, contrebalancer la bonne orientation des valeurs du luxe et des technos.



STM gagne 1.2%, Air Liquide 1.1%, Arcelor Mittal 0.9% et LVMH 0.8%. A l'opposé, Société Générale recule de 1.4%, Alstom perd 1.1% et Renault 0.7%.



Sur le plan macroéconomique, seule les promesses de ventes de logements seront dévoilées aux Etats-Unis à 16h, le consensus table sur une hausse de 0.5%.



Techniquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 6644 points. Celui-ci devra néanmoins déborder les 6717 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 6760 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.