Sans orientation franche à l'ouverture

Objectif de cours : 6253 PTS

A l'issue d'une séance volatile et malgré le ralentissement de la croissance l'activité manufacturière américaine (ISM à 60.7 contre 64.7 précédemment), la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.61% à 6307 points hier.

L'indice PMI manufacturier était également sous les attentes en zone euro (62.9 contre 63.3 précédemment).

La tendance a été soutenue par le rebond du secteur automobile, à l'image de Renault (+1.77%) ou Stellantis (+1.6%). ArcelorMittal (+1.7%) et Axa (+1.6%) figuraient aussi parmi les plus fortes hausses de l'indice.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, les valeurs technologiques restant à la traine. Le Dow Jones a gagné 0.7% à 34113 points, le S&P500 s'est adjugé 0.27% à 4192 points tandis que le Nasdaq100 a perdu 0.44%, avec notamment Amazon (-2.3%), Facebook (-0.8%) et Tesla (-3.5%).



L'indice parisien devrait faire marche arrière et ouvrir en baisse de 0.1%.

D'un point de vue graphique, la consolidation horizontale perdure. On maintiendra un biais baissier en données horaires sous les 6316 points, avec les 6253 points de nouveau en ligne de mire, niveau qui a engendré une vive réaction positive hier.

