Sans orientation franche à l'ouverture

Rassurée par les propos du président de la Fed, lequel ne semble pas pressé de mettre fin au soutien monétaire, la bourse de Paris a terminé à son plus haut du jour vendredi, avec un gain de 0.24% à 6681 points. Cela porte sa performance hebdomadaire à +0.8% (contre -3.9% la semaine précédente).

A l'occasion de son discours à Jackson Hole, Jerome Powell a confirmé que la Réserve Fédérale envisageait de réduire ses rachats d'actifs d'ici à la fin de l'année pour tenir compte de la reprise, indiquant néanmoins qu'il restait du chemin à parcourir pour que le marché de l'emploi retrouve sa situation d'avant crise. Contrairement à d'autres membres, il estime que l'inflation reste transitoire, n'indiquant toutefois pas de calendrier précis pour le début du tapering.



Ces annonces ont donné un nouveau souffle à Wall Street, permettant aux indices d'inscrire de nouveaux records. Le Dow Jones a gagné 0.69% à 35455 points, le S&P500 s'est adjugé 0.88% à 4509 points et le Nasdaq100 1.01%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir sur une note hésitante.



Graphiquement, l'indice parisien demeure en phase de reprise. Ce dernier devra déborder la zone des 6717 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6760 points. En intraday, un biais haussier restera pour le moment privilégié au-dessus des 6644 points.

