Sans orientation franche à l'ouverture

Après un début de journée nettement baissier et une incursion sous les 6500 points, le CAC40 a légèrement déduit la voilure et oscillé dans une étroite fourchette de cotation durant la seconde partie de séance (6520/6650 points). Les opérateurs ont ainsi opté pour la prudence avant les premières publications de sociétés. A la clôture, l’indice parisien cédait 0.34% à 6548 points tandis que Wall Street se maintenait autour de l’équilibre. Les indices américains ont quant à eux basculé dans le rouge en seconde partie de séance. Le Dow Jones a perdu 0.34% à 34378 points, le S&P500 a cédé 0.24% à 4350 points et le Nasdaq100 0.35%.



Aujourd’hui, le CAC40 devrait ouvrir sans réelle tendance (-0.1%) avant l'inflation américaine et les résultats de JPMorgan. En données horaires, le marché parisien poursuit son mouvement de consolidation. A très court terme, on suivra la sortie des 6490/6575 points pour agir.

