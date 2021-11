Sans orientation franche à l'ouverture 08/11/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 08/11/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A la faveur des bons chiffres de l'emploi américain et de l'annonce par Pfizer d'un nouveau traitement, par voie orale, efficace à 89% contre les formes graves du Covid-19, le CAC40 a poursuivi son ascension vendredi dernier et clôturé en hausse de 0.76% à 7040 points. Cela porte sa performance hebdomadaire à 3.08%, aidée également par les récentes annonces rassurantes de la Fed.

Concernant l'emploi, le taux de chômage est ressorti à 4.6% (4.8% précédemment), avec 531K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.4%.



Du côté des valeurs, Unibail a bondi de 5.1%, avec Safran (+5%) et Airbus (+4.5%) tandis que Téléperformance a décroché symétriquement de 5% et Eurofins a perdu 3.6%.



Outre-Atlantique, c'est logiquement une nouvelle série de records. Le Dow Jones a gagné 0.56% à 36327 points, le S&P500 a engrangé 0.37% à 4697 points et le Nasdaq100 0.08%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir non loin de l'équilibre ce matin, malgré l'adoption par le Congrès du plan sur les infrastructures aux Etats-Unis.

Graphiquement, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 7000 points, niveau coïncidant désormais avec la moyenne mobile à 20 heures.

