Sans orientation franche à l'ouverture

En dépit d'une inflation supérieure aux attentes aux Etats-Unis, avec un indice CPI en hausse de 0.5% (+7% sur un an), la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.75% à 7237 points hier, tirées par les valeurs liées à l'énergie, aux matières premières et les bancaires.

ArcelorMittal a bondi de 6.5%, Total a gagné 3.1% et Publicis 3% tandis que Renault cède 3.6%, Unibail 2.3% et Veolia 1.3%.



Les indices américains ont également clôturé en légère hausse, les opérateurs digérant la volonté de la Fed de remonter ses taux, réduire ses achats d'actifs et son bilan. Le Dow Jones a gagné 0.11% à 36290 points, le S&P500 s'est adjugé 0.28% à 4726 points et le Nasdaq100 0.38%.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause, en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats demain. Les contrats Futures présagent, en effet, d'une ouverture autour de l'équilibre.



En données horaires, l'indice parisien demeure en phase de reprise. Ce dernier a rallié une première cible située vers 7250 points. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait ainsi être décisive. Son franchissement ouvrirait la voie aux 7300 points. En cas d'échec, on pourra au contraire s'attendre à une poursuite des oscillations au sein du range 7160/7250 points.

