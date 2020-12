Sans orientation franche dans les premiers échanges 23/12/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 23/12/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5477 PTS

Après sa chute de 2.4% en raison de la découverte d'une nouvelle souche de coronavirus beaucoup plus virulente et contagieuse, qui a poussé de nombreux pays à suspendre les liaisons avec le Royaume-Uni, le CAC40 a repris 1.36% à 5466 points. Les opérateurs ont profité de la résilience de Wall Street, de la baisse de l'euro face au dollar et de l'annonce du laboratoire allemand BioNTech qui a indiqué être capable de fournir un nouveau vaccin en six semaines en cas de mutation du coronavirus.

Toutes les composantes de l'indice parisien ont terminé en territoire positif, avec en tête, Unibail (+3.91%), STM (+3.6%), Peugeot (+2.71%) et Société Générale (+2.55%).



Outre-Atlantique, les indices ont clôturé en ordre dispersé, malgré les bons chiffres concernant la croissance américain au troisième trimestre (+33.4%) et l'approbation par le Congrès du nouveau plan de relance de 892 milliards de dollars. D. Trump a par ailleurs menacé de ne pas ratifier le plan, jugeant les aides aux ménages prévues par le texte de loi (600 dollars), "ridiculement faibles".

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.67% à 30015 points, le S&P500 a perdu 0.21% à 3687 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.22%. On notera également le nouveau record du Nasdaq Composite (+0.51% à 12807 points). Aujourd'hui, pour cette dernière séance complète de la semaine et dans l'attente de nombreuses statistiques américaines, le CAC40 devrait débuter la séance en légère hausse de 0.2%.



Techniquement, l'indice parisien est en phase de reprise, après avoir tutoyé les 5300 points lundi. Le débordement des 5477 points militerait pour le comblement du gap laissé ouvert, soit un retour dans la zone des 5527 points.

