Sans orientation franche dans les premiers échanges

Portée par un rapport mensuel sur l'emploi américain très solide, la bourse de Paris s'est hissée au-delà des 6800 points vendredi dernier, clôturant en hausse de 0.53% à 6816 points.

Le taux de chômage est ressorti à 5.4% (5.9% le mois dernier), avec 943K créations d'emplois alors que le consensus tablait sur 870K (938K précédemment). Le salaire horaire progresse de 0.4% (0.3% attendu).



Côté valeurs, Atos s'est envolée de 10.87% suite des informations de presse évoquant un intérêt de plusieurs fonds d'investissement. BNP Paribas s'est adjugée 3.03%, Crédit Agricole 2.92% et Stellantis 2.33%. A l'opposé, Téléperformance cède 0.8% et Thalès 0.67%.



Outre-Atlantique, les bons chiffres du chômage ont permis au Dow Jones et au S&P500 d'inscrire de nouveaux records, avec des gains respectifs de 0.41% et 0.17%. Le Nasdaq100 a quant à lui perdu 0.48%. Aujourd'hui, l'indice CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre, alourdi par les données sur l'inflation chinoise. L'indice PPI bondit de 9% (8.8% précédemment) et l'indice CPI progresse de 1% (0.8% attendu). Aucune autre statistique majeure ne sera dévoilée aujourd'hui. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l'indice Zew en Allemagne et de la productivité américaine.



Techniquement, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 6780 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seule la rupture de ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 6750 points.

