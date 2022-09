Sans orientation franche dans les premiers échanges 06/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 06/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après le rebond de vendredi, la bourse de Paris a subi de nouveaux dégagements hier, suite à l'annonce du géant Gazprom de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1, après plusieurs jours de maintenance.

Malgré le plongeon des valeurs automobiles, le CAC40 a toutefois réduit ses pertes et terminé en repli de 1.2% à 6093 points (plus bas à 6018 points).



Sur le front des valeurs, Total a gagné 3.14%, Thalès 2.33% et Dassault 0.63%, tandis que Renault a perdu 5.48%, Stellantis 4.86% et Alstom 4.82%.



Les indices américains étaient quant à eux fermés pour le Labor Day.



Dans l'attente de la réouverture de New York et de l'ISM services, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.2%, la prudence restant de mise avant la réunion de la BCE jeudi.



Techniquement, pas de changement, il faudra suivre de près la sortie des 6009/6190 points pour renouer avec une dynamique affirmée.





