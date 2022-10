Sans orientation franche dans les premiers échanges 20/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 20/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré quelques bons résultats d'entreprises et le recul de l'inflation en zone euro (9.9% contre 10% précédemment), la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.43% à 6040 points hier, une nouvelle fois affectée par la hausse des rendements obligataires.



Du côté des valeurs, Axa a gagné 2.21%, Veolia 2.14%, Alstom 1.43% et Orange 1.27% tandis que Saint Gobain a perdu 3.25%, Worldline 4.46%, LVMH 1.75% et Eurofins 1.44%.



Les indices américains ont eux aussi terminé en territoire négatif, tiraillés entre les résultats d'entreprises et la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêts. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.33% à 30423 points, le S&P500 a cédé 0.67% à 3695 points et le Nasdaq100 0.4%.



L'indice CAC40 devrait néanmoins débuter la séance non loin de l'équilibre ce matin, les contrats Futures ayant redressé la barre après le statu quo de la Banque populaire de Chine et les rumeurs selon lesquelles la Chine envisagerait de réduire les restrictions sanitaires de libre-circulation des personnes à l'intérieur de ses frontières.



En données horaires, le marché parisien consolide après avoir testé la zone de résistance des 6140 points. Comme évoqué dernièrement, nous maintenons pour le moment un biais vendeur sous ce niveau. La rupture des 6040 points militerait, en effet, pour des dégagements plus marqués en direction des 6000 points voire 5970/5950 points par extension.





