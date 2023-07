Malgré le repli des valeurs technologiques, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.79% à 7384 points hier, soutenue par quelques résultats d'entreprises et les espoirs persistants de la fin du cycle de resserrement monétaires, après les hausses de 25 points de base de la Fed et de la BCE attendues la semaine prochaine.



Axa a engrangé 2.67%, Sanofi 2.43%, Kering 2.07%, Orange 2.02%, Engie 2.01% et Publicis 1.93% tandis que Dassault Systèmes a cédé 1.61%, STM 1.52%, Worldline 1.39% et Téléperformance 1.31%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé. Les résultats de Tesla (-9.74%) et Netflix (-8.41%) ont clairement pesé sur le Nasdaq100 (-2.28%) alors que ceux de Johnson & Johnson (6.07%) ont soutenu le Dow Jones qui a terminé en hausse de 0.47% à 35225 points. Le S&P500 a pour sa part cédé 0.68% à 4534 points.



Pour cette séance des trois sorcières et en l'absence de publication macroéconomique aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir sans réelle tendance ce matin.

En données horaires, la consolidation horizontale perdure au sein du range 7267/7408 points. Seule la sortie de cette zone permettra de renouer avec une dynamique affirmée. En intraday, la zone des 7340 points fera office de pivot.