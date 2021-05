Sans tendance à l'ouverture 27/05/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 27/05/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance sans grand relief, la bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0.02% à 6391 points, tiraillée entre la bonne orientation du luxe, des foncières et les repli des valeurs financières avec la détente des taux.

Parmi les valeurs, Unibail a engrangé 2.25%, Kering 1.56% et Michelin 1.49% tandis que les bancaires ferment la marche (Société Générale -2.21%, BNP Paribas -1.35%, Crédit Agricole -1.14%), avec Danone (-1.82%) qui pâtit d'un abaissement de recommandation.



Les indices américains ont quant à eux terminé en légère hausse, dans l'attente d'indicateurs majeurs. Aujourd'hui, les opérateurs prendront connaissance de la seconde estimation PIB américain pour le premier trimestre, des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes de bien durables, avant l'indice Core PCE demain, les dépenses et revenus des ménages..

Le Dow Jones a gagné 0.03% à 34323 points, le S&P500 s'est adjugé 0.19% à 4195 points et le Nasdaq100 0.33%.



Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre.

En données horaires, le marché parisien consolide à proximité de ses records et ne montre pour le moment pas de signe de faiblesse. Seul un retour sous les 6375 points, plus bas de la veille, militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 6351/6343 points voire 6300 points par extension.

