Sans tendance à l'ouverture

Objectif de cours : 6551 PTS

Après avoir passé la majeure partie de la séance dans le vert, dans le sillage des records de Wall Street, le CAC40 a nettement réduit son avance en fin de journée, pour finalement clôturer en timide hausse de 0.14% à 6567 points.

Malgré un indice du Conference Board nettement meilleur que prévu (127.3 contre 118.9 attendu), les opérateurs ont limité les initiatives avant les données sur l’emploi américain, d’autant plus avec le regain d’inquiétudes au sujet du variant Delta, lequel pourrait freiner la reprise économique. Les indices américains ont quant à eux terminé en légère hausse. Le Dow Jones et le S&P500 ont grappillé 0.03% et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.33%, établissant ainsi un nouveau record. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.

Sur le plan macroéconomique, la production industrielle japonaise a chuté de 5.9%. L'indice PMI manufacturier chinois était conforme aux attentes à 50.9 mais l'indice PMI services retombe à 53.5 (55.2 précédemment).

Les opérateurs prendront connaissance de l'indice CPI en zone euro à 11h puis aux Etats-Unis de l'enquête ADP (consensus 555K), de l'indice PMI de Chicago à 15h45, des promesses de ventes de logements à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, nous maintenons un biais baissier sous les 6600 points. A court terme, le sens de sortie des 6551/6600 points devrait être déterminant.

