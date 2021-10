Séance de rebond en vue à Paris 07/10/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/10/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6400 PTS/ 6580 PTS

Après un plus bas à 6421 points hier en début de journée, sur fond de retour de l'aversion au risque, le CAC40 a peu à peu réduit ses pertes dans le sillage de la détente du marché obligataire et du repli des cours pétroliers. L'indice parisien a finalement clôturer en baisse de 1.26% à 6493 points.

Sur le plan macroéconomique, l'enquête ADP a fait état de 568K créations d'emplois dans le secteur privé (425K attendu et 340K le mois dernier) et les stocks pétroliers progressent de 2.3M pour la seconde semaine d'affilée (4.6M précédemment).



Peu de valeurs ont tiré leur épingle du jeu, Pernod Ricard signe la plus forte hausse (+1.5%), suivie par Eurofins (+1.2%) et Carrefour (+0.85%). Les foncières, l'automobile et les valeurs liées aux matières premières étaient en revanche à la peine, à l'image d'Unibail (-4.2%), d'ArcelorMittal (-3.9%), ou encore Renault et Stellantis qui ont perdu respectivement 3.9% et 3.5%.



Outre-Atlantique, les indices américains sont repassés dans le vert en deuxième partie de séance avec la détente des taux et le repli du pétrole. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.3% à 34416 points, le S&P500 s'est adjugé 0.41% à 4363 points et le Nasdaq100 0.63%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi reprendre de la hauteur, comme le laissent envisager les contrats Futures (+1.1%). Graphiquement, le marché parisien fait preuve de nervosité mais se maintient pour le moment au sein du range 6400/6580 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour renouer avec une dynamique affirmée.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.