Séance des quatre sorcières dans le rouge

Le CAC40 a terminé en forte hausse de 1.12% à 7005 points hier, saluant le ton plus ferme de la Réserve Fédérale adopté la veille. La Réserve Fédérale a annoncé qu'elle réduirait ses rachats d'actifs de 30 milliards de dollars par mois à compter de janvier et mettrait fin au programme d'assouplissement quantitatif en mars 2022 (et non plus juin). Elle se dit également prête à procéder à 3 relèvements de ses taux directeurs l'année prochaine, compte tenu de l'évolution de l'inflation et de la nouvelle amélioration du marché du travail.



De son côté, la BCE a laissé ses taux inchangés et déclaré qu'elle réduira le rythme des achats nets d'actifs dans le cadre de son programme PEPP au premier trimestre 2022 tout en augmentant ceux de son programme d'achat d'actifs classiques. Elle achètera ainsi 40 milliards d'euros (45,3 milliards de dollars) chaque mois au deuxième trimestre et 30 milliards d'euros au troisième (contre 20 milliards d'euros auparavant). Elle a par ailleurs indiqué qu'une hausse des taux était peu probable en 2022.

Quant à la banque d'Angleterre, elle a choisi contre toute attente de relever son taux directeur de 15 points de base.



Outre-Atlantique, les indices ont basculé dans le rouge en deuxième partie de séance sous le poids des valeurs technologiques. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.08% à 35897 points, le S&P500 a perdu 0.87% à 4668 points et le Nasdaq100 a décroché de 2.61%.



Cette contre performance devrait peser sur la bourse de Paris qui est désormais attendue en baisse de 0.7% pour cette séance des quatre sorcières.

Comme évoqué hier, un biais baissier reste privilégié sous les 7054 points avec les 6937 points comme premier objectif. Sous ce niveau, on pourrait s'attendre à un retour vers les 6885 points.