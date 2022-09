Sous les 6100 points dans les premiers échanges 01/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 01/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré une tentative de rebond en début de journée, le CAC40 a aligné hier une cinquième séance consécutive de baisse, minée par le nouveau pic de l'inflation en zone euro et les craintes sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe.

Tandis que la BCE doit rendre son verdict sur les taux la semaine prochaine, les opérateurs redoutent une action forte pour lutter contre l'inflation qui culmine à 9.1% en zone euro (8.9% précédemment).

L'indice parisien a clôturé en repli de 1.37% à 6125 points.



Du côté des valeurs, Renault a progressé de 1.56%, Carrefour de 1.09% et Worldline de 0.78% tandis que Total a perdu 3.32%, Schneider 3.12%, Airbus 2.71%, Kering et Hermès respectivement 2.42% et 2.32%.



Aux Etats-Unis, l'enquête ADP a fait état de seulement 132K créations d'emplois dans le secteur privé (consensus 300K et 128K le mois dernier). La prudence devrait rester de mise avant le rapport mensuel sur l'emploi dévoilé vendredi.

Les indices américains ont également cédé du terrain, à l'image du Dow Jones qui a clôturé en baisse de 0.88% à 31510 points. Le S&P500 a perdu 0.78% à 3955 points et le Nasdaq100 0.57%.



En attendant de nombreuses statistiques et notamment les indices PMI manufacturiers de part et d'autre de l'Atlantique, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir en baisse de 0.8% aujourd'hui.

Graphiquement, la dynamique demeure baissière sous les 6220 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. En l'absence de préservation des 6100, les dégagements devraient se poursuivre en direction des 6030 points.

