Sous les 6200 points à l'ouverture après le CPI US

Objectif de cours : 6165 PTS

La publication des chiffres de l'inflation américaine dévoilées hier ont fait l'effet d'une douche froide, engendrant de violents dégagements sur les places financières.

L'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 0.1% en août (-0.1% attendu). Sur un an, il progresse de 8.3% (8.5% le mois dernier mais le consensus tablait sur 8%). Hors alimentation et énergie, l'inflation accélère encore pour s'établir à 6.3%.

Ces données ont annihilé l'espoir d'un tour de vis de seulement 50 points de base de la Fed à la fin du mois.



Après un plus haut à 6394 points, le CAC40 a rapidement décroché pour finalement terminer en baisse de 1.39% à 6245 points.

Les dégagements ont été beaucoup plus importants outre-Atlantique, à l'image du Nasdaq100 qui s'est enfoncé de 5.54%. Le Dow Jones a décroché de 3.94% à 31104 points et le S&P500 a perdu 4.32% à 3932 points. Le repli devrait se poursuivre ce matin à Paris, le marché parisien étant attendu en repli de 0.8% à l'ouverture.

En données horaires, la configuration se dégrade. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, l'indice pourrait rapidement rallier les 6165 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures.



Les opérateurs prendront connaissance de la production industrielle en zone euro à 11h puis de l'indice PPI aux Etats-Unis à 14h30 (consensus -0.1%).

