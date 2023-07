En attendant les minutes de la Fed, la bourse de Paris a subi de nouveaux dégagements hier, pénalisée par des indicateurs d'activité décevants en Chine et en zone euro.

L'indice Caixin PMI services est ressorti à 53.9 en Chine contre 57.1 le mois dernier.

Il recule à 52 en zone euro (52.4 précédemment), et retombe à 48 en France et à 54.1 en Allemagne.

L'indice des prix à la production a baissé plus que prévu (-1.9 contre -1.7% attendu). Il était en repli de 3.2% le mois dernier.

Le CAC40 a finalement terminé en baisse de 0.8% à 7310 points hier.



Sur le front des valeurs, Renault a engrangé 2.63%, Essilor 1.63%, Airbus 1.22 et Thalès 0.74% tandis qu'Axa a cédé 3.6%, Kering 2.89%, Worldline 2.67% et ArcelorMittal 2.04%.



Les indices américains ont également terminé dans le rouge malgré des minutes qui n'ont pas créé de réelle surprise. Certains de ces membres étaient en faveur d'une nouvelle hausse de taux lors de la dernière réunion mais ils s'accordent à penser que d'autres resserrements monétaires semblent nécessaires pour ramener l'inflation à 2%, malgré les récents signaux de ralentissement de l'économie américaine.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.38% à 34288 points, le S&P500 a perdu 0.2% à 4446 points et le Nasdaq10 0.03%



La baisse devrait donc perdurer aujourd'hui en Europe, les contrats Futures laissant présager d'un repli initial de 0.6% pour le CAC40.

En données horaires, la tendance reste baissière sous les 7352 points. L'enfoncement des plus bas d'hier dès l'ouverture milite en faveur d'une poursuite du mouvement en direction des 7250 points voire 7219 points par extension.



Au niveau macroéconomique, les ventes au détail en zone euro seront publiées à 11h, l'enquête ADP dans le secteur privé à 14h15, la balance commerciale américaine et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, puis l'indice PMI services à 15h45 avant l'ISM services et l'enquête JOLTS à 16h et les stocks pétroliers à 17h.