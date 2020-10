Soutenu par les annonces de D. Trump Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4842 PTS/ 4925 PTS

Les places européennes ont terminé en ordre dispersé hier, après la décision de D. Trump mardi de geler les négociations au sujet du plan de relance américain. Après quatre séances consécutives de hausse, le CAC40 a ainsi marqué une pause et terminé en légère baisse de 0.27% à 4882 points.



Les indices américains ont quant à eux accéléré à la hausse en deuxième partie de séance alors que le président américain a appelé le Congrès à voter des plans d'aides ciblés pour les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire : 25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards d'aides aux petites entreprises et le versement de 1.200 dollars d'aide à chaque foyer américain. Ces annonces ont été bien accueillies, à l'image du Dow Jones qui a clôturé en forte hausse de 1.91% à 28303 points. Le S&P500 a gagné 1.74% à 3419 points et le Nasdaq100 1.88%.



La bourse de Paris devrait donc récupérer ses pertes de la veille, avec un gain initial de 0.3%.



En données horaires, on continuera de suivre de près la sortie des 4842/4925 points pour avoir des indications sur la tendance à venir, le CAC40 oscillant depuis plusieurs séances autour des 4900 points.

