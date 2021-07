Stable à l'ouverture 06/07/2021 | 08:04 Laurent Polsinelli 06/07/2021 | 08:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6507 PTS/ 6585 PTS

Après un plus bas à 6520 points hier en début de journée, dans le sillage de l’indice Caixin services nettement moins bon que prévu en Chine (50.3 contre 54.8 attendu), la bourse de Paris est repassée dans le vert à l’heure du déjeuner, avec le rebond des valeurs financières.

En l’absence de Wall Street, fermée pour l’Independence Day, le CAC40 a clôturé en hausse de 0.23% à 6567 points.



En fin de journée, les membres de l’OPEP+ ont annulé leur réunion, sur fond de désaccord avec les Emirats arabes unis, engendrant une nouvelle poussée du baril au-delà des 76.5 USD pour le WTI.



Aujourd'hui, dans l'attente de Wall Street et de la publication de l'indice Zew allemand et des ventes au détail en zone euro (consensus +4.3%), le CAC40 devrait ouvrir sur une note hésitante. D'un point de vue graphique, comme évoqué dernièrement, on attendra la sortie des 6507/6585 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.