Stable à l'ouverture 10/08/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 10/08/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6795 PTS/ 6832 PTS

En l'absence de publication macroéconomique majeure, le CAC40 a consolidé sans grande intensité, après avoir engrangé 3.09% la semaine dernière. Alourdi par les craintes sanitaires et le repli des cours pétroliers, face aux inquiétudes concernant la demande, l'indice parisien a terminé en légère baisse de 0.06% à 6813 points.

Atos signe encore la meilleure performance (+2.98%) alors que le groupe intéresserait certains fonds d'investissement. STM s'est adjugé 1.56% et Sanofi 0.93%. Parmi les baisses, Unibail cède 3.6%, Safran 2.22%, Renault 2.01% et Airbus 1.83%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, le Nasdaq100 a progressé de 0.16%, tandis que le S&P500 s'effrite de 0.09% à 4432 points et le Dow Jones perd 0.3% à 35101 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait une nouvelle fois ouvrir autour de l'équilibre. L'actualité macroéconomique restera peu fournie, avec seulement l'indice Zew en Allemagne à 11h et la productivité américaine à 14h30.



D'un point de vue graphique, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 6795 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 6760 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.