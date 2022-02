Stable à l'ouverture 23/02/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 23/02/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6835 PTS

Après avoir perdu plus de 2% hier à l'ouverture, dans le sillage des tensions géopolitiques, le CAC40 a rapidement redressé la barre et clôturé à l'équilibre.

Vladimir Poutine avait reconnu la veille l'indépendance des deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine et fait part de son intention d'y envoyer des troupes. Du côté des valeurs, Worldline a bondi de 10.5%, Téléperformance s'est adjugée 3.3% et ArcelorMittal 3% alors que Renault a perdu 3.8%, Bouygues 2.4% et Vinci 1.55%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en territoire négatif alors que Joe Biden a annoncé les premières sanctions contre la Russie, laquelle "ne peut plus lever d'argent à l'ouest et ne peut plus négocier sa nouvelle dette sur nos marchés ni sur les marchés européens". Le Dow Jones a perdu 1.42% à 33596 points, le S&P500 a cédé 1.01% à 4304 points et le Nasdaq100 0.99%.

Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance autour de l'équilibre.

Techniquement, une reprise technique semble se mettre en place. Le débordement des 6835 points serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 6900 points dans un premier temps, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures.

