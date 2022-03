Stable à l'ouverture 31/03/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 31/03/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Tandis que les avancées dans les pourparlers sont jugées faibles par Moscou, qui continue par ailleurs son offensive militaire en Ukraine, le CAC40 a cédé du terrain hier (-0.74% à 6741 points), après le mouvement d'optimisme de la veille (+3.08%).

Peu de valeurs ont terminé dans le vert. Total a gagné 2.5%, Pernod Ricard 2%, Thalès 1.9% et Sanofi 1.7% tandis que Saint Gobain a perdu 4.2%, Renault 3.8% et Michelin 2.9%.



Les statistiques américaines n'ont pas suscité de réel enthousiasme. L'enquête ADP a fait état de 455K créations d'emplois dans le secteur privé (486K le mois dernier), le PIB ressort à 6.9% (7% précédemment) et les stocks pétroliers reculent de 3.4M.

En l'absence de progrès diplomatiques, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.19% à 35228 points. Le S&P500 a cédé 0.63% à 4602 points et le Nasdaq100 s'est replié de 1.1%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance à proximité de l'équilibre alors que les cours pétroliers perdent plus de 5%, les Etats-Unis envisageant de puiser dans leurs réserves stratégiques.



Graphiquement, pas de changement, la consolidation perdure. Nous maintenons un biais baissier avec les 6685 points comme premier objectif.

