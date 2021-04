Stable à la mi-séance 12/04/2021 | 11:23 Jordan Dufee 12/04/2021 | 11:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6118 PTS

Objectif de cours : 6200 PTS

La bourse de Paris évolue sur une note stable ce matin, s’immobilisant après la hausse des dernières semaines. Le CAC40 évolue ainsi autour de l’équilibre à 6168 points. Au chapitre des valeurs, Veolia se hisse à la première place de l’indice parisien, en progressant de 9% à 24.5 EUR après avoir confirmé un accord de principe afin de sceller un rapprochement avec Suez. De même, Teleperformance s’adjuge 2.5% grâce au relèvement de ses objectifs annuels. Carrefour (+1.3%) occupe la troisième place du podium en profitant d’une recommandation positive d’AlphaValue. Les opérateurs ont pris connaissance des ventes de détail en zone euro, qui se sont redressées le mois dernier de 3% (contre un consensus de +1.3%). Cet après-midi, aucune statistique ne sera à l’ordre du jour. D’un point de vue graphique, aucun changement majeur n’est à signaler depuis ce matin. Le cours du CAC40 est revenu vers ses moyennes mobiles horaires, on peut donc parler d’une séquence de consolidation. La tendance de fond demeure haussière tant que les cotations se maintiendront au-dessus de 6118 points. La prochaine cible d’envergure reste la ligne des 6200 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.