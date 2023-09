Malgré des rendements obligataires toujours à leur zénith, la bourse de Paris s'est offert un rebond hier, soulagé par le reflux des cours pétroliers et un indice des prix à la consommation à +4.3% en Allemagne (contre +6.4% en août). Après cinq séances consécutives de baisse, le CAC40 a ainsi clôturé en hausse de 0.63% à 7116 points.

Côté valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.27%, Airbus 2.21%, Stellantis 1.73%, STM 1.72% et Hermès 1.37% tandis que Worldline a cédé 2.4%, Eurofins 1.78%, Veolia 1.41% et Sanofi 0.9%.



Les indices américains ont également repris des couleurs, avec la baisse du dollar et des rendements américains. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.35% à 33666 points, le S&P500 s'est adjugé 0.59% à 4299 points et le Nasdaq100 0.84%.



Pour cette dernière séance de la semaine, l'indice parisien est proche de l'équilibre en préouverture.

Les opérateurs prendront connaissance à 11h de l'indice CPI en zone euro puis à 14h30 des dépenses et revenus des ménages américains, des stocks des grossistes ainsi que de l'indice Core PCE. A 15h45, sera dévoilé l'indice PMI de Chicago puis celui du Michigan à 16h.



En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique. Ce dernier devra désormais déborder les 7147 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7208 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.