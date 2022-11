Stable avant le retour de Wall Street

En l'absence de nombreux opérateurs pour Thanksgiving, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.42% à 6707 points hier, après un plus haut à 6730 points en milieu de journée.

Les minutes de la BCE n'ont en outre pas apportée de réelle surprise. La banque centrale européenne pourrait ralentir le rythme de remontée des taux en décembre mais devrait poursuivre les resserrements monétaires pour endiguer l'inflation. Elle devrait prochainement commencer à débattre de la réduction de son bilan.



Les volumes de transactions sont restés peu fournis hier, avec seulement 2.2 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote. Parmi les valeurs, Unibail s'est adjugée 3.67%, Renault 3.15%, Worldline 2.69% et Eurofins 2.48% tandis qu'Airbus a perdu 0.44%, Essilor 0.23% et Danone 0.22%.



En attendant le retour de New York pour une séance écourtée, le CAC40 devrait ouvrir sur une note stable.

Techniquement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 6677 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices qui pourraient ramener l'indice vers les 6650/6616 points.